Keiko Fujimori: esto dijo sobre afirmaciones de Marcelo Odebrecht

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que son falsas las afirmaciones de un medio de comunicación que indican que Marcelo Odebrecht reveló, durante una audiencia en Brasil, haber donado dinero a su campaña presidencial en el año 2011.

En ese sentido, comentó que la Fiscalía viene persiguiendo a algunos políticos, mientras que estaría blindando a otros.

“Esta es una lucha por conocer la verdad, contra la corrupción en nuestro país. Esa lucha en la que parece existir en un sector de la Fiscalía que persigue con afán político a algunos, mientras que paralelamente parece blindar a otros”, dijo Fujimori Higuchi en un video compartido en su cuenta de Facebook.

En ese sentido, aseguró que el diario El Comercio “miente en su portada, cuando afirma que Odebrecht financió la campaña de Keiko Fujimori y se atreve a mentir, porque existe un acuerdo de confidencialidad”.

“He tenido comunicación con mi defensa legal y me han confirmado que lo señalado en ese titular es falso. Claro está que no conozco al señor Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo”, agregó la excandidata presidencial.

Asimismo, aseguró que su grupo político solicitará “por conducto regular al fiscal de Brasil, el doctor Orlando Martello, que nos exonere a nosotros y a la propia Fiscalía peruana del acuerdo de reserva de información, de manera tal que todos podamos conocer públicamente todo lo que el señor Marcelo Odebrecht dijo en la audiencia realizada en Curitiba, Brasil, ayer”.

