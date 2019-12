Eloy Espinosa-Saldaña: "Es injusto el cargamontón que están haciendo sobre Carlos Ramos"

Eloy Espinosa-Saldaña, integrante del Tribunal Constitucional (TC), cuestionó que se esté criticando a su colega Carlos Ramos Núñez, sobre quien se especula que tendría en sus manos el voto dirimente sobre el hábeas corpus que busca la liberación de Keiko Fujimori, quien está cumpliendo una orden de 18 meses de prisión preventiva.

“Creo que es injusto para cualquier juez constitucional el cargamontón que están haciendo sobre Carlos Ramos. Hay que dejar que un juez haga su trabajo, que vote, no expulgarlo porque tenemos duda de su voto, ver qué ha hecho, qué no ha hecho, con quién sale, a quién contrata, con quién no contrata. Déjenlo que haga su trabajo de resolver y después critiquen su pronunciamiento”, indicó en una entrevista a Radio Santa Rosa.

Carlos Ramos Núñez, según reportó El Comercio, sería el magistrado del TC que está elaborando un proyecto de resolución que, sin bien corregiría algunos aspectos de la posición de Ernesto Blume, mantendría la misma postura a favor de que Keiko Fujimori salga en libertad.

Espinosa-Saldaña recordó que hasta el momento no hay votos ni resolución final sobre el caso, pero evitó confirmar si es que Carlos Ramos está elaborando una resolución similar a la de Blume.

“Sin ser infidente […] puede ocurrir, no digo que este sea el caso, que se presente un texto y alguno diga que podría votar a favor pero que no le gusta el texto porque cree que hay que poner o quitar algo. Eso lo pueden decir no uno sino varios magistrados. A ellos se les pide que se pongan de acuerdo a ver si forman un nuevo texto y en función de eso votaremos. Eso pasa muchas veces porque hay que conseguir consensos […] En cualquier caso, eso puede pasar. Lo importante es que hasta ahora no tenemos sentencia de este caso”, señaló el magistrado del TC.

Eloy Espinosa-Saldaña acotó que la labor del tribunal que integra no es determinar si Keiko Fujimori es culpable o no, sino si es que la prisión preventiva dictada en su contra respeta la Constitución.

“Nosotros tenemos que ver si es que la decisión tomada por el Poder Judicial, ratificada en tres instancias, es conforme a derecho y los derechos. El elemento clave aquí no es el delito imputado, no es la vinculación con el delito sino dentro de esta situación […] se acredita un comportamiento de obstrucción que el Poder Judicial en tres instancias ha dicho que sí […] Aquí no es cuestión de simpatías o antipatías, hay una evaluación clara y directa sobre los requisitos para una prisión preventiva”, aseguró.

El TC seguirá debatiendo esta semana el caso de Keiko Fujimori y se estima que mañana se podría estar evaluando la posibilidad de votar la resolución sobre el caso.