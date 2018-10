Keiko Fujimori: Su abogada discutió con juez Concepción Carhuancho

Giuliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular,Keiko Fujimori, discutió con el juez Richard Concepción Carhuancho, quien le llamó la atención durante la exposición de sus alegatos de defensa.

“Dice el fiscal que no me cree. En verdad poco me importa que me crea. Lo que me importa señor magistrado es lo que se prueba”, dijo la abogada, lo que motivó un llamado de atención de Concepción Carhuancho.

“Le hago un llamado a la cordura, por favor”, dijo el juez. “El señor dijo que no me cree. Lo hubiera llamado también a la cordura al fiscal”, respondió Loza durante la audiuncia.

“Yo no estoy en contra de la argumentación. Quien dirige la audiencia es el juez, yo le estoy diciendo que guarde simplemente las formas”, replicó Concepción Carhuancho.

“Igualdad de armas, señor magistrado, respeto a las partes por igual”, insistió la abogada de Keiko Fujimori, lo que hizo que el juez le llamara la atención a través de un “primer requerimiento” hacia su persona.

“Punto”, indicó Loza. “¿Qué punto dijo? No le entendí”, le preguntó sorprendido el juez. “Primer punto, señor magistrado”, respondió la abogada. Tras unos minutos, Concepción Carhuancho le pidió calma.

“Por favor veamos la cordura. Doctora, voy a escucharla, lo único que le pido es cordura”, indicó finalmente el juez, dando pase a la exposición de Loza, quien buscaba refutar el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.