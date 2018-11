Keiko Fujimori: Su abogada asegura que "se ha politizado" la audiencia

Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que gran parte de la sustentación del juez Richard Concepción Carhuancho para dictar 36 meses de prisión preventiva “ha sido política”.

“Se ha politizado la audiencia y no debiera de ser así. En esta, gran parte de la sustentación del juez en su resolución ha sido política, analizando el contexto nacional político e incluso haciendo proyección e interpretación, lo cual no es correcto”, expresó.

Respecto al supuesto blindaje al ex juez supremo César Hinostroza por parte de Fuerza Popular, Loza enfatizó que este hecho no evidenciaba un “acto de obstaculización” a la justicia, como sustentó Concepción Carhuancho.

“El testigo protegido 4 no acredita una reunión entre Keiko Fujimori y César Hinostroza, lo que dice es haber escuchado al señor Hinostroza que se reuniría con ella. A él no le consta. El señor Hinostroza declaró que no conoce a Keiko Fujimori”, anotó.

En ese sentido, Loza dijo que han sido “sorprendidos” con nuevos elementos de convicción el mismo día en que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria iba a dictar su fallo sobre el pedido de prisión preventiva contra Fujimori Higushi.

Loza también anunció que el lunes 5 de noviembre presentará por escrito la apelación contra los 36 meses de prisión preventiva dictada contra la ex candidata presidencial y espera hacer lo propio en la recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Estamos trabajando en ello. En cuanto a las recusaciones, los trámites se han dilatado por la recusación que a su vez planteó la Fiscalía Superior en contra de la Segunda Sala que debía ver nuestra recusación”, refirió.