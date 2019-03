Karina Beteta espera que Ética investigue a Salaverry por presunto maltrato

La congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular, pidió a la Comisión de Ética que inicie una investigación de oficio contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, a quien acusó de haberla maltratado luego de una sesión del pleno.

“Hay testigos de este hecho y espero, así como todos los demás casos que han sido denunciados, que la presidenta de Ética (Janet Sánchez) abra una investigación de oficio. De lo contrario, me veré obligada a formalizar esta denuncia”, dijo en declaraciones a la prensa.

Karina Beteta había señalado previamente que Daniel Salaverry se dirigió a ella en términos ofensivos cuando le increpó que no incluyera en la agenda del pleno un proyecto de ley sobre Agrobanco.

“Cuando yo me acerqué y le dije cómo es posible que no lo agendes, ya es bastante tiempo, esto es un tema tan sensible que los peruanos necesitamos saber la verdad. ¿Qué es lo que obtuve como respuesta? Me mandó a la mierda, que no joda. ¿Eso no es violencia”, declaró a ATV este lunes.

Karina Beteta evitó decir quiénes presenciaron este presunto acto de maltrato, pero dijo que una vez que se inicie una investigación los mencionará.

Salaverry niega maltrato

En respuesta a esta acusación, Daniel Salaverry señaló que se trata de una “falsa denuncia” que se está usando para tapar la investigación que ha iniciado el Ministerio Público contra Karina Beteta y otros parlamentarios por cobrar presuntamente de forma irregular un cheque por semana de representación cuando estaban fuera del país.

“Eran las 11 p.m. y levanté el pleno porque se habían tratado todos los temas y ella vino increpándome hasta la puerta de mi despacho con palabras subidas de tono porque no había puesto en debate un proyecto de ley sobre Agrobanco […] Lo único que dije es que mientras yo sea el presidente del Congreso, seré yo el responsable de armar la agenda del pleno y que, cuando a ella le corresponda ser presidenta del Congreso, ella podrá decidir qué proyectos se agendan”, comentó ante la prensa.

“Lamento que se esté usando este tipo de falsas denuncias para tapar otros temas graves como cobros indebidos, procesos de investigación en el Ministerio Público al cual se están sometiendo a diversos congresistas”, añadió.