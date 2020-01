Julio Guzmán: las frases que dejó sobre confuso incendio en departamento en 2018

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, vivió una noche agitada tras la difusión de unas imágenes donde se le ve huyendo de un departamento de Miraflores tras conocer que se había generado un incendio en el mismo.

Según se pudo ver en el reporte de Panorama, Julio Guzmán salió corriendo del inmueble donde se encontraba con una de sus colaboradoras. El siniestro se originó porque varias velas rojas, que formaban un corazón, recalentaron un televisor y este explotó. También se encontraron varios globos rojo en forma de corazón, tanto en la ventana como regados por el departamento.

Como era de esperarse, Guzmán no esperó mucho para dar sus descargos y aceptó la invitación de Cuarto Poder. Sin embargo, no fue tan convincente con sus explicaciones y más bien dejó algunas frases para la posteridad:

“Este fue un caso estrictamente personal, un accidente fortuito, un almuerzo”

“Lo de las velitas (en forma de corazón), a la única que le debería interesar es a mi esposa, y las explicaciones se las di a ella ese mismo día”

“No ocurrió (la indifelidad), pero al margen de eso, la que necesita respuestas es mi esposa. Es la única que necesita respuestas de mi parte”

Fui a pedir ayuda

“Estábamos almorzando y de repente comenzamos a oler humo. Entramos al cuarto y vimos un televisor que se estaba incendiando. Cuando esto ocurre nuestra primera reacción fue salir para que los dos estuviésemos a salvo, a pesar de que esto ocurría en el cuarto. Cuando salimos al pasadizo y ya estábamos seguros, dijimos dos cosas: primero debemos conseguir el extintor y yo voy a salir a pedir ayuda porque mi vigilancia está afuera. En cada lugar que voy, mi seguridad está conmigo. Bajo, le digo al de recepción que ayude a alguien porque había un televisor que se estaba incendiando. Y yo fui a buscar a mi seguridad porque ellos también tienen recursos”

“Cuando salí, busco y no veo a mi seguridad. Voy a las dos esquinas para buscarlos y después de unos minutos recibo una llamada de la señorita que me dice que llamó a los bomberos y que estaba todo bajo control. No es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal porque hay cosas que ver con la indemnización y la propietaria. En lugar de regresar, me encargo de eso”

“No figuro en el parte porque la que tiene que figurar es la agraviada, que era ella quien había alquilado el departamento”

“Yo no puedo saber si es que el departamento se alquila un día antes, diez o un mes antes”

“Señor (Thorndike), usted no puede determinar cuál es la decisión de una persona de dónde ir a almorzar”

No hubo infidelidad

“En este tipo de casos hay documentos de lo que pasó. Me refiero a los detalles de lo que ocurrió y cómo ocurrió. Está claramente que no hubo ninguna negligencia, fue un acto fortuito. Los incendios ocurren y una persona se encuentra en situaciones de ese tipo”

“La gente puede creer o no. Yo tomé una decisión y fue la de buscar ayuda”

“Estoy aclarando y explicando exactamente lo que ocurrió. ¿Si hubo infidelidad? No”

“Lo que pienso es que únicamente tengo que decir la verdad y esta es exactamente la verdad”