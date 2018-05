Juez deja sin efecto suspensión de incautación de casa de Humala

Aunque parezca increíble, el Poder Judicial dejó sin efecto la suspensión por treinta días la medida de incautación de la vivienda del expresidente Ollanta Humala.

En decir, en tan solo unas horas cambió la medida y el inmuele continuará bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados. En la nueva resolución detallan que la suspensión de la incautación de la vivienda “carece de objeto”, porque la medida ya fue ejecutada la madrugada de hoy.

“El juez [Richard Concepción Carhuancho] no puede decir que ya no conoce este tema, él tiene la capacidad de corregir y dejar sin efecto. De tal manera que me parece irresponsable y peligroso para la seguridad jurídica. Estamos hablando de ‘cantinfladas’ en un tema que es serio, estamos hablando del domicilio de un expresidente”, dijo el exministro y abogado de Humala, Wilfredo Pedraza.

Como se recuerda, en la mañana de hoy, el Poder Judicial suspendió por treinta días la medida de incautación de la vivienda del expresidente Ollanta Humala, en el distrito de Surco.