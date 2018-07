Juez César Hinostroza evita revelar identidad de “señora K”

El juez César Hinostroza, evitó revelar la identidad de la “señora K”, persona a la que hace referencia en un audio que fue difundido ayer por el programa Panorama, y negó que se haya reunido con ésta misma, como se especula.

Precisamente ayer, se difundió un nuevo audio de una conversación entre Hinostroza con un tercero, con quien organiza una cita con una persona a la que identifica como “señora K”. El interlocutor, cuya identidad hasta el momento se desconoce, solo brinda una letra del nombre y precisa que se trata de “la Fuerza número 1”.

“Ya he mencionado que no me he reunido con la persona que se está especulando”, indicó el magistrado en entrevista radial.

Agregó que el audio difundido ayer son conversaciones referidas a su función jurisdiccional y su vida, por lo que deben separarse.

En tal sentido, indicó que no tiene por qué explicar con quienes se reúne, porque es parte de su vida privada.

“No tengo ninguna obligación legal”, dijo Hinostroza al ser preguntado sobre la identidad de la persona que fue nombrada como “señora K”. (Andina)