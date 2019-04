Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Luis Nava y Miguel Atala

La Primera Sala de Apelaciones ratificó la detención preliminar por diez días contra Luis Nava Guibert, ex secretario de la Presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, y Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú en el marco del caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos.

Esta medida también fue ratificada para el empresario Samir Atala Nemi y los ex funcionarios Luis Menacho, Oswaldo Plasencia y Raúl Torres.

En su resolución el juez Ramiro Salinas determinó que los involucrados deberán de permanecer detenidos preliminarmente hasta el 27 de abril como parte de la orden suscrita por el magistrado Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, el miércoles pasado.

Durante la audiencia, cada uno de ellos hizo uso de la palabra para defenderse por los cargos que se les imputan en la investigación que sigue la fiscalía por el caso Odebrecht.

El primero en dar sus descargos fue Luis Nava, quien cuestionó el congelamiento de sus cuentas bancarias de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Ayer me he enterado, al ser dado de alta de una clínica, que no podía pagarla porque mis cuentas habían sido congeladas. Mis cuentas que corresponden a la compensación por tiempo de servicios, conocida como CTS, que son rentas inembargables, intangibles de acuerdo con la Constitución y la ley”, sostuvo.

Además, Luis Nava hizo entrega de sus pasaportes al tribunal como muestra de que no tiene intenciones de salir del país.

“Voy a hacer entrega de mis dos pasaportes. El primer pasaporte está vencido y el segundo está vigente, pero como mi visa está en el pasaporte antiguo, cuando viajo tengo que viajar con los dos. Voy a dejar mis dos pasaportes”, indicó.

A su turno, Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú, dijo desconocer las razones por las cuales la fiscalía solicitó su detención preliminar y señaló que no obstaculizará el proceso de investigación.

“Quiero manifestarles que me encuentro consternado y no me explico por qué se ordena mi detención habiendo colaborado y habiéndome yo apersonado antes que a mí se me cite en la fiscalía. Yo me he apersonado, entregando todo tipo de documentos, hemos entregado peritajes contables, pruebas grafotécnicas de los libros de actas, a pesar de todo es bueno que conozcan que mis bienes están todos incautados”, acotó Atala.