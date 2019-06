Sheput: pedido del Ejecutivo "es inaceptable" para cualquiera que entienda la Constitución

El vocero de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, consideró que las condiciones de la carta presentada al Congreso de parte del Ejecutivo sobre la cuestión de confianza son “inaceptables para cualquiera que entienda la Constitución”.

“Llega una carta que realmente es inaceptable para cualquiera que entienda la Constitución y que respete la institución del Parlamento. Es una carta que es una suerte de ultimátum que se le brinda al Congreso”, afirmó en entrevista con RPP.

Para Juan Sheput, existe un desconocimiento de parte del Ejecutivo sobre la Carta Magna “o de lo contrario, hay una intención de generar las condiciones para que se cierre el Congreso”.

El último jueves, el primer ministro Salvador del Solar no solo pidió al titular del Congreso, Daniel Salaverry, que fije una fecha para plantear la cuestión de confianza por la reforma política ante el pleno, sino que adelantó que propondrá un plazo máximo para la aprobación de cinco iniciativas de ley del Ejecutivo que “venza al finalizar la presente legislatura”, es decir el próximo 15 de junio.

Al respecto, el legislador refirió que no se puede condicionar al Parlamento en términos de fechas. “No se puede decir que si no estoy de acuerdo con lo que se está planteando en materia constitucional pues simplemente doy como no otorgada la confianza y rechazo los planteamientos”, dijo.

Asimismo, indicó que junto con otros legisladores están conversando “de manera informal” para evaluar qué procedimientos se deberían tomar en este tema.

“Corresponde en estos momentos hablar y por eso es que una gran cantidad de políticos responsables, con sentido de la historia […] venimos conversando de manera informal, preocupados por una situación en la cual está de por medio el futuro de la República. No es una cuestión de enfrentamiento, es una cuestión de cómo buscamos el puente para evitar que esto no se vaya al despeñadero”, refirió Sheput.

Finalmente, manifestó que existe una crisis de gobernabilidad debido al enfrentamiento entre dos poderes del Estado, pero se debe mantener la calma.

“Acá se habla de crispación. No hay crispación, hay una crisis de gobernabilidad porque hay dos poderes del Estado enfrentados y es una situación similar a la del 92 y hay que tener calma”, precisó.