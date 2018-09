Juan Sheput: "Si Fuerza Popular no honra compromisos, debe asumir el descrédito"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, advirtió que Fuerza Popular se estaría exponiendo a un “descrédito generalizado” si no honran el compromiso de aprobar las reformas constitucionales del sistema político y de justicia antes del 4 de octubre.

“Yo sigo pensando en que el presidente del Congreso está en la actitud correcta de honrar los compromisos y si Fuerza Popular no lo hace, pues tendrá que asumir su decisión, que es el descrédito generalizado pues no solo es una agrupación que no cumple lo que promete sino que pone escollos para sacar adelante una reforma fundamental”, manifestó Juan Sheput ante la prensa.

El parlamentario oficialista calificó como un comportamiento “desconcertante” que los integrantes de la bancada mayoritaria aseguren que colaborarán con las reformas del Ejecutivo y luego, en el ámbito del debate, “se limiten a hacer una serie de conjeturas y agravios”.

“Es un comportamiento desconcertante que demuestra que no tienen objetivos concretos. Que lamentablemente los asesores predominan sobre lo que piensan muchos parlamentarios y que, al final, termina en una agrupación que está en caída libre”, comentó.

De igual manera, Juan Sheput llamó hoy a Fuerza Popular a decidir si apoya la lucha contra la corrupción o si decide blindar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Decidan: o me voy a despeñadero con el descrédito político y lo que ello significa por blindar a Pedro Chávarry, o me pongo del lado de la lucha contra la corrupción que es lo que reclama el pueblo peruano”, manifestó.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatiría la próxima semana el informe presentado por el parlamentario Juan Sheput, que recomienda sancionar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por estar implicado en los llamados “CNM audios”.