Sheput: José Domingo Pérez respondió con atrevimiento a Vizcarra

El congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria) cuestionó al fiscal José Domingo Pérez, quien le pidió al presidente Martín Vizcarra respetar la independencia de la administración de justicia.

En declaraciones a los periodistas, el legislador acusó a Pérez Gómez de sentirse “un héroe cuando no lo es” y señaló que solo tiene un afán mediático de “figuretismo”, informó el diario ‘Correo’.

“Un atrevimiento del señor Pérez que se siente un héroe cuando no lo es. Un atrevimiento desde cualquier punto de vista pues no se ubica. El figuretismo y el afán mediático lo debe llevar a expresarse de esa manera contra el presidente de la República”, señaló.

Como se recuerda, Vizcarra pidió al Ministerio Público y Poder Judicial reflexionar sobre el uso de la prisión preventiva en las investigaciones que se vienen realizando por el caso Odebrecht.

En respuesta, el fiscal José Domingo Pérez afirmó que el mandatario se pronunció “desde un punto de vista político”, mientras que el Ministerio Público opera “desde un punto de vista técnico-jurídico”.

“El Ministerio Público va a seguir realizando su labor como siempre lo ha hecho. Se solicita respeto de la independencia de administración de justicia. Finalmente somos evaluados producto de resultados”, manifestó.

De otro lado, Sheput pidió no responsabilizar a los fiscales y a la Policía Nacional por el suicidio de Alan García, pues ellos “cumplieron con su rol”, esto tras la difusión de un video donde se ve al expresidente con un revólver en el bolsillo.

“Creo que no debemos buscar problemas donde no existen (…) La situación se dio de manera definitiva y no tienen ninguna responsabilidad ni los fiscales que se apersonaron ni mucho menos la Policía”, sentenció.