Sheput critica que no haya fecha para exponer informe contra Chávarry

El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) cuestionó esta noche que aún no se fije fecha para la exposición de su informe contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no plantea fechas y no pienso plantearla, ni siquiera se ve el informe; entonces, yo no sé [cuando se debatirá]”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“Ni siquiera ha sido calificada y se presentó hace cerca de un mes”, lamentó.

El legislador criticó también que la mayoría parlamentaria no muestre interés en discutir denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, a diferencia de las demás denuncias.

“Hubo un consenso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para evitar una demora en la generación del informe, cada una de las denuncias constitucionales tuviera un ritmo separado”, manifestó.

“Sin embargo, el día de hoy ni siquiera se ha calificado, entonces, esa es una cuestión que llama la atención”, explicó.

Recordó, en esa línea, que distintos parlamentarios de Fuerza Popular defendían a Pedro Chávarry, incluso “antes de que existiera una denuncia constitucional en su contra”.