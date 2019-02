Juan Sheput: "Yo confío en la honestidad de Lourdes Flores"

El congresista Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, señaló que hay que esperar que Lourdes Flores se pronuncie sobre los presuntos aportes que habría hecho Odebrecht a su campaña a la alcaldía del 2010, ya que aseguró confiar más en la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) que en los testimonios desde Brasil.

“Hay que esperar sus declaraciones con calma. No olvidemos que en estos casos pueden haber delaciones selectivas. Pueden estar dando declaraciones pensando en su futuro. Hay que tener calma y esperar lo que diga Lourdes Flores. Yo confío en su honestidad”, declaró a Canal N.

Juan Sheput opinó luego que trascendiera que el ex apoderado y ex gerente general de Odebrecht en el Perú, Raymundo Trindade Serra, declarara ante fiscales peruanos en Curitiba, Brasil, que él coordinó la entrega de unos US$200 mil para la campaña a la alcaldía de Lima de Lourdes Flores en el 2010.

“Entre lo que digan los brasileños y Lourdes Flores, prefiero a esta última […] Yo la conozco hace muchos años y siempre la he visto trabajando. Los corruptos no trabajan, no se desloman y Lourdes permanente está trabajando”, manifestó Sheput.

El parlamentario señaló que la lideresa del PPC debería salir a pronunciarse ante estos testimonios porque “hay cosas que es necesario aclarar”.

“No basta, en ese sentido, que se diga que no es delito. Creo que es necesario para evitar esta ola especulativa, sobre todo viniendo de una lideresa tan importante como Lourdes Flores”, comentó.

Cabe recordar que un aspirante a colaborador eficaz dijo ante la fiscalía que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña del PPC en el 2010 a pedido de Lourdes Flores, algo que la ex candidata rechazó. Raymundo Trindade Serra confirmó esta versión hoy en Brasil y señaló que el dinero se entregó en cuatro armadas a través de Horacio Cánepa

“Imaginando que todo esto fuera absolutamente cierto, que yo hubiera recibido dinero en un maletín que empleé en la campaña. Imaginando esa hipótesis que nadie ha dicho y que no es verdad, esto tampoco es delito. Esa tesis la he sostenido respecto a terceros y la mantendré”, comentó Lourdes Flores el 11 de febrero a Canal N, luego que saliera a la luz el testimonio del aspirante a colaborador eficaz.