Lecaros dijo sentirse "decepcionado" por calidad de postulantes a JNJ

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, dijo hoy sentirse “decepcionado” por la calidad de los postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y aseguró que esta situación era “previsible”.

“A mí no me preocupa la cantidad, sino la calidad de los postulantes y se ve en la lista de los 120 muy pocos juristas reconocidos. La verdad que sí [me decepciona]”, sostuvo en diálogo con el programa ‘Agenda Política’ de Canal N.

“Era un tanto previsible porque algunos juristas que tienen gran prestigio no se arriesgan a dar un examen escrito en el que pueden ser desaprobados y todo su prestigio quedaría por los suelos”, señaló.

Lecaros consideró que el nombramiento en la JNJ“debió de ser por invitación como se hace con el Tribunal Constitucional” y remarcó que todo el proceso se ha realizado como lo indica la Ley Orgánica de la JNJ.

“Según mi forma de ver, el sistema de nombramiento debió de ser por invitación como se hace con el Tribunal Constitucional. Hubiera preferido llamar a notables y obviamente entrevistarlos, estudiar su hoja de vida y seleccionar bien”, manifestó.

excesos en la prisión preventiva

El presidente del Poder Judicial aseguró que le “parece un exceso” que se pidan prisiones preventivas por 36 meses, puesto que no “encuentra razón” para que una investigación fiscal dure tanto tiempo.

En esa línea, afirmó que deberían de durar 18 meses las investigaciones y en algún caso excepcional extenderse 9 meses más.

“Me parece que sí [es un exceso que se dicten 36 meses de prisión preventiva]. Yo no encuentro razón para que una investigación pueda durar 36 meses”, indicó.

“Me parece que deberían ser 18 meses. De repente casos muy complejos 9 meses más, pero esos 36 meses tampoco son obligatorios. Si el fiscal termina la investigación antes de los 36 meses, la prisión preventiva se corta”, añadió.