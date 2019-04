Jorge Ramirez: "Barata ha dado mucha información que apoya la tesis de la fiscalía"

El procurador Ad Hoc para el Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, aseguró este miércoles que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ha brindado mucha información que apoya la hipótesis del Ministerio Público en sus investigaciones.

“Nos vamos muy satisfechos. El señor Barata ha declarado por más de dos horas y ha dado mucha información que apoya la tesis del Ministerio Público”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Respecto al diálogo que mantuvo el abogado del ex presidente Alan García, Erasmo Reyna, con** Jorge Barata**, Ramírez indicó que el hecho “ha sido aclarado en el acta correspondiente por la mañana” y se abstuvo de brindar mayor comentario al respecto.

Como se recuerda, el ex viceministro de Justicia Erasmo Reyna, quien fue abogado de Alan García hasta el día de su muerte, le solicitó ayer al ex representante de Odebrecht en el Perú que declare “pensando en la memoria” del ex presidente y en la familia de este. Este hecho fue advertido por los fiscales integrantes del equipo especial Lava Jato.

Reyna fue impedido de participar de los interrogatorios de este miércoles a **Barata **por la Procuraduría General de Brasil, porque no representa a ninguno de los implicados en las investigaciones por los sobornos de la carretera Interoceánica Sur y la línea 1 del metro de Lima.