Jorge Muñoz: Hubo corrupción en la Municipalidad de Lima y hay que corregirla

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó que el testimonio del expresidente ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, a fiscales peruanos en los que confirma que el aumento de las tarifas de los peajes de la Línea Amarilla (Lamsac) se hizo de una compensación negociada con la Municipalidad de Lima, evidencia la corrupción con la que actuaron ex autoridades metropolitanas.

“Ahora van saliendo nuevas revelaciones que hacen que vayamos comprendiendo muchas cosas. Cuando revisas un contrato que no pasó por el MEF, que no tenía cláusulas anticorrupción, que está desequilibrado, que no tiene mecanismos legales favorables a la entidad concedente, que tiene cosas que afectan socialmente a las personas, es evidente que hay algo que no está bien […] Por lo que estamos viendo, es que ha habido corrupción y esto hay que corregirlo”, afirmó en Latina.

Un reportaje de ‘Punto Final’ el último domingo, reveló que el acuerdo al que llegó la empresa OAS fue tras el aporte de US$4 millones que hizo a la campaña de reelección de la ex alcaldesa Susana Villarán.

El monto que la municipalidad se comprometió a compensar fue de US$142 millones por el costo de la liberación de los terrenos en los márgenes del río Rímac.

Esto no se encontraba inicialmente en el contrato suscrito con el municipio, pero se negoció luego que Pinheiro se reunió con el ex gerente municipal José Miguel Castro, la exalcaldesa y el publicista Valdemir Garreta en el 2015.

“Nosotros venimos sosteniendo que estos desequilibrios son legales, técnicos, económicos y sociales y entonces hay que recomponer esta situación”, consideró Jorge Muñoz.

Finalmente, el alcalde de Lima reiteró su posición a favor de que el ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio se presente hoy en la fiscalía para declarar en calidad de investigado por su participación en los proyectos Línea Amarilla y el by-pass de 28 de julio, los cuales tuvieron como concesionaria a OAS.

“Siempre he dicho que las autoridades y todos los ciudadanos tenemos que responder por nuestros propios actos, pero mucho más las autoridades porque tenemos una doble responsabilidad en nuestras manos. Quisiera que se haga el trabajo con todo rigor para que, si hay situaciones que impliquen al funcionario mencionado, que se aplique la norma con el máximo rigor”, manifestó.