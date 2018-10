Jorge Muñoz exige a Renzo Reggiardo que se retracte de acusaciones

El candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular (AP), Jorge Muñoz, exigió este lunes a su contendor de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, que se retracte de una serie de denuncias que hizo esta mañana o procederá a querellarlo.

“Hoy le estoy presentando una carta notarial para que se retracte. Y si no se retracta, voy a tener que proceder con una querella. Eso está clarísimo, porque el honor es lo más importante que uno puede tener”, manifestó Jorge Muñoz en declaraciones a ATV.

En horas de la mañana, Renzo Reggiardo cuestionó a Jorge Muñoz por tener “un caso de Larcomar que está abierto por un tema de estacionamientos” y por presuntamente tener vínculos con “una empresa extranjera” que está siendo denunciada.

“Cuando hablamos de procesos, yo me estoy refiriendo a denuncias abiertas que están en Fiscalía, en Ministerio Público, que también están en algunas dependencias policiales para que esto después pase a judicializarse”, había dicho Renzo Reggiardo durante un evento partidario en la mañana.

Al respecto, Jorge Muñoz desestimó todas las acusaciones y mostró ante ATV un documento de la Corte Superior de Justicia de Lima, obtenido el 20 de septiembre, donde se valida que el postulante por Acción Popular no registra ningún proceso penal abierto.

“Reggiardo parece que está soñando conmigo. Yo lo invito a que vea las cosas que hacemos. Está muy nervioso porque ya sabe que lo pasamos. Ya sabe que él está de bajada y nosotros estamos de subida”, refirió.

Jorge Muñoz aclaró que, pese a no tener procesos abiertos, al ser alcalde de Miraflores, “es usual que en el tema administrativo alguien se pueda quejar”.

“Hay una persona que tiene un local que no tiene licencia, que hace bulla, que los vecinos se quejan porque presuntamente ahí se venden cosas que no son legales. Entonces ese local lo clausuramos. Ese señor fue a una comisaría y me denunció, según él, por abuso de autoridad”, explicó.

“Lamentablemente, denuncias en ese sentido pueden haber, pero lo importante es que no hay procesos. Y lo más importante, nunca he estado vinculado a la corrupción ni lo estaré”, agregó Jorge Muñoz.