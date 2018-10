Jorge Muñoz: Luis Castañeda ve la alcaldía como una "herencia monárquica"

El candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz, cuestionó al actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por haber respaldado públicamente a través de un programa radial a su hijo, Luis Castañeda Pardo, lo que ha originado un proceso dentro del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“El señor Luis Castañeda, de alguna manera, lo que busca con su hijo es trasmitirle una herencia monárquica y eso no es así. Acá no está pasando una gestión de un rey a un príncipe, esto no es una dinastía. La gente ya está cansada de eso”, declaró en una entrevista a Latina.

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció para indicar que evaluarían esta participación de Luis Castañeda y el hecho de que el alcalde de Lima haya firmado su propia licencia días atrás para permitir su aparición en el programa “Los Chistosos” para respaldar la candidatura de su hijo.

Jorge Muñoz también se pronunció sobre el proceso que se ha iniciado contra el candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, por el pedido de exclusión que presentó un ciudadano en su contra por la sentencia que recibió de un año de prisión suspendida por el delito de difamación.

“Esto no es nuevo, ya se venía hablando de eso antes, pero creo y quiero que se deje a las autoridades que resuelvan este tema […] Pero si hubiese una situación como la que se ha descrito, tendrían que excluirlo, pero eso es una decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, añadió el candidato de Acción Popular.

Jorge Muñoz dijo que no quería hacer una opinión más específica al respecto porque no quiere verse involucrado en procesos de terceras personas.

“Yo soy el candidato de todos los limeños. Esa es la forma como me veo y no entro en la polarización. Creo que tenemos que trabajar por todos”, manifestó.

En otro momento, Jorge Muñoz aseguró que una gestión suya, desde el 1 de enero del 2019, se concentraría en ordenar una ciudad como Lima que ha crecido “por inercia” y sin planificación.

“Lo que debió hacerse en Lima es una reforma del sistema de transporte y no se ha hecho. En nuestro plan de gobierno hablamos de tres ejes para buscar una movilidad sostenible y el primer eje es ver esto como un sistema, no como situaciones aisladas de mototaxi, combi, colectivos y metro. El sistema integrado tiene que tener una visión para pasar, de vehículos de menor capacidad, a los de mayor capacidad más ordenados”, consideró Jorge Muñoz.