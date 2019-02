Jorge Meléndez asegura que "existe animadversión" contra Martín Vizcarra en PPK

El congresista Jorge Meléndez, quien recientemente renunció al partido Peruanos por el Kambio (PPK), aseguró que al interior del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la agrupación política existe animadversión respecto a la figura presidencial.

Agregó que durante mucho tiempo intentó establecer comunicación entre el partido político y el gobierno, sin éxito.

“No podemos negar que la interior del Comité Ejecutivo Nacional [de PPK], de parte de algunos miembros, ha existido una animadversión respecto a la figura presidencial en algún momento. He buscado canales de diálogo y comunicación y que la relación mejore entre el gobierno y el partido. Lamentablemente no he encontrado el eco de parte de la organización”, afirmó en diálogo con RPP.

Jorge Meléndez reiteró que la agrupación política “se ha alejado del mandato popular” para asumir una oposición al gobierno de Martín Vizcarra, tal como lo expuso en su carta de renuncia.

“Yo creo que el partido se ha alejado del mandato popular. Yo no voy a salir de mi bancada, me voy a mantener en mi bancada porque el mandato popular ha sido ese, de formar parte de la bancada Peruanos por el Kambio y de trabajar de forma articulada con el Gobierno”, refirió.

El congresista consideró que, pese a que las discrepancias son positivas al interior de una agrupación, “cuando hay ánimo de ruptura y animadversión” lleva la situación a “un punto insostenible”.

“Considero que una bancada oficialista debe tener en algún momento puntos de vista diferente al Gobierno, pero la discusión política interna nos va a permitir llegar a una posición cohesionada, en busca de la gobernabilidad que creo es lo que necesita el país”, dijo.

En ese sentido, Meléndez señaló que “el partido no ha sido parte de esa discusión”, pese a que se han realizado “todos los esfuerzos”.