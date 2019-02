Del Castillo a Morán: "No tape errores propios con ideas descabelladas"

El congresista Jorge del Castillo, de la Célula Parlamentaria Aprista, le pidió este miércoles al ministro del Interior, Carlos Morán, que no “tape errores propios con ideas descabelladas” como la propuesta que sugirió ayer para que se dicten arrestos domiciliarios para los investigados por casos de corrupción.

“Félix Moreno 40 días y 40 noches está perdido no lo encuentran. […] Entonces, por favor no tapar errores propios con ideas descabelladas que no vienen al caso y que están fuera de la ley”, sostuvo en declaraciones a la prensa desde el Parlamento.

Este martes, Morán consideró que, para evitar que otros implicados en actos de corrupción evadan la acción de la justicia, se deberían dictar arrestos domiciliarios.

“Las delaciones que vienen de Brasil van a complicar la situación de muchos políticos importantes. Debemos tomar decisiones para evitar que evadan la justicia. Yo pido, no llegar al extremo de la prisión preventiva, pero considero que la fiscalía, con todos los elementos que está reuniendo, debería solicitar arresto domiciliario para todos los políticos investigados por corrupción, especialmente por Lava Jato”, señaló.

Al respecto también se pronunció el legislador Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular). El parlamentario dijo creer que lo dicho por Morán fue “una impertinencia”.

Cuestionó, en esa línea, que un ministro de Estado sugiera medidas restrictivas, puesto que debe “respetar la independencia de poderes”.

“Me parece que [la propuesta] es una impertinencia del señor Carlos Morán”, indicó.

“El ministro del Interior no puede criticar al Poder Judicial y al Ministerio Público porque no dan órdenes de arresto. No es su facultad, hay que respetar la independencia de poderes. Yo puedo ser crítico de algunas decisiones del Poder Judicial, pero este es autónomo y el Ministerio Público también es autónomo”, manifestó García Belaunde.