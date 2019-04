Barata confirmó pago de U$S3 millones a exgobernador Jorge Acurio

El fiscal Germán Juárez Atoche señaló que Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, confirmó hoy que la constructora brasileña pagó un soborno de 3 millones de dólares al ex gobernador regional Jorge Acurio.

En declaraciones a los periodistas desde Brasil, indicó que dicho monto equivalía al 3% del valor referencial por las obras de la carretera Vía Evitamiento de la Ciudad Imperial.

“Ya existía una versión en ese sentido y lo que él ha hecho es corroborar el pedido de un soborno del 3% del valor referencial de la obra”, indicó.

Precisó que Barata informó que él solo dio la autorización, pero quien ejecutó la orden fue Ricardo Boleira, quien lo reemplazo al frente de la oficina de Odebrecht en el Perú.

Cabe recordar que Jorge Acurio cumple una orden de prisión preventiva desde mayo del 2017, luego de que el Ministerio Público lo sindicara de recibir un soborno de parte de Odebrecht a cambio de la entrega de las obras de la Vía Evitamiento de la Ciudad Imperial, valorizada en aproximadamente US$100 millones.

De otro lado, Juárez Atoche refirió que Barata también confirmó la existencia del ‘Club de la Construcción’, durante el tercer día de interrogatorios por el Equipo Especial Lava Jato en Curitiba, Brasil.

Respecto a la declaración de Leo Pinheiro, ex presidente de la constructora brasileña OAS, que aún no tiene fecha, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato indicó que dependerá de que la Procuraduría General de Brasil homologue un acuerdo de colaboración eficaz.

“Los abogados están aduciendo de que previamente debe homologarse un acuerdo de colaboración eficaz que están llevando acá en Brasil. Mientras no se homologue ese acuerdo, no podemos tomarle alguna declaración porque supuestamente existe una cláusula de que no puede dar otra declaración para otra autoridad”, sentenció.