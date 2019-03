JNE: 24 partidos políticos tienen inscripción vigente para elecciones del 2021

Al menos 24 partidos políticos están habilitados para participar en las próximas elecciones generales del 2021 ya que cuentan con una inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Se trata de las agrupaciones Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Democracia Directa, Frente Amplio, Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Democrático Somos Perú y el Partido Nacionalista Peruano.

Además, también están el Partido Popular Cristiano (PPC), Perú Libertario, Perú Nación, Juntos por el Perú, Avanza País, Peruanos por el Kambio [ahora Contigo], Solidaridad Nacional, Vamos Perú y el recientemente inscrito Partido Morado, entre otros.

Según agregó el ROP, 181 organizaciones o movimientos de carácter regional están inscritos, mientras que otros cinco de ese ámbito se encuentran en vías de inscripción.

Como se recuerda, la Ley N° 28094 de Organizaciones Políticas, que regula la inscripción de los partidos en el ROP, indica que cuando una agrupación desea obtener el registro correspondiente debe tramitar su solicitud, acompañando requisitos como la presentación del acta de fundación, lista de dirigentes, apoderados, personeros y locales partidarios.

Asimismo, debe entregar su símbolo, ideario y estatutos, así como las firmas de adherentes, que corresponde al 4% del total de electores que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional.

Esta ley fue publicada en noviembre de 2003 y establece que las organizaciones políticas que aspiren a participar por primera vez en un proceso electoral tienen un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para recolectar las firmas de adherentes y presentar la solicitud de inscripción ante el JNE.

El detalle de partidos aptos para las próximas elecciones fue publicado luego que el Partido Morado, presidido por Julio Guzmán, lograra su inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

En declaraciones a radio Exitosa, Guzmán consideró que su agrupación política debería ser la última que logre su inscripción oficial con las condiciones actuales, las cuales requieren un esfuerzo que calificó como “casi inhumano”.

“Las barreras que nosotros hemos pasado han sido increíbles, es casi inhumano. Pedimos a las autoridades electorales, al presidente Martín Vizcarra, que le baje la barrera electoral a los demás partidos desde ahora. No es posible que haya candidatos que quieran participar en el 2021 y que no puedan porque no tienen firmas. Lo que deberían sustentar es una buena organización, no firmas”, señaló.