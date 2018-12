Janet Sánchez pidió que se incluya el caso Moisés Mamani en el pleno de mañana

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, solicitó formalmente que se incluya el caso de Moisés Mamani en el pleno del Congreso de este miércoles.

Según indicó en Canal N, le envió un documento con el pedido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, solicitando una ampliación de la agenda legislativa.

“He llamado al presidente (del Congreso) y le he expuesto mis razones de por qué debería considerarse en el pleno, entonces me indica que podemos ampliar la agenda mediante una documentación, que es la dinámica parlamentaria”, afirmó.

Sin embargo, la legisladora precisó que, al cumplir con este pedido de Salaverry, se le hizo firmar al secretario técnico un cargo en el que la Comisión de Ética debía asumir las responsabilidades de tratar la denuncia en el pleno.

“He enviado al secretario técnico a recoger este documento (…) Me llama poderosamente la atención el hecho de que le hayan hecho firmar un cargo bajo la responsabilidad de la Comisión de Ética, cosa que no se da. Eso me parece raro y me deja mucha duda sobre este hecho”, indicó Sánchez.

La oficialista refirió que dentro del proceso regular de solicitud de ampliación de agenda en el pleno, no se firma “ningún cargo por un documento que permite la autorización del presidente de la Mesa Directiva”.

Asimismo, afirmó que “cuando hay voluntad política se resuelven las cosas de la manera más rápida”. “Estamos ante el fuero político no el fuero judicial, no estamos en el Ministerio Público”, aseveró.

La bancada de Nuevo Perú también se unió al pedido y exigió al presidente del Congreso, incluya en la agenda del pleno la aprobación del informe de la Comisión de Ética para suspender por 120 días al congresista Moisés Mamani.

“Por medio de la presente, en mi condición de portavoz del grupo parlamentario Nuevo Perú, me dirijo a usted a fin de solicitarle que se incluya en la agenda del pleno del Congreso del miércoles 05 de diciembre 2018, el informe aprobado en la Comisión de Ética que propone sancionar al congresista Moisés Mamani Colquehuanca por 120 días”, dice el documento firmado por Richard Arce.

Exigimos al presidente del Congreso que incluya en la agenda del Pleno de mañana la aprobación del informe de la Comisión de Ética que propone suspender por 120 días al congresista @MoisesMamaniCo La lucha contra la violencia hacia las mujeres debe ser un tema prioritario. pic.twitter.com/0Xs7a3GTD5 — Bancada Nuevo Perú (@NuevoPeruGP) 4 de diciembre de 2018

De igual forma, la bancada del Frente Amplio solicitó que se debata el tema en el pleno de este miércoles.

Enviarán denuncia al Ministerio Público

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, informó que enviarán el informe final, que recomienda la suspensión por 120 días del congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) por presuntos tocamientos indebidos a una tripulante de la aerolínea Latam, al Ministerio Público.

“Vamos a pasar el expediente al Ministerio Público. Recordemos que la Octava Fiscalía del Callao ha pedido el levantamiento de inmunidad del congresista Mamani. Creo que el Ministerio Público está actuando con la seriedad, responsabilidad y sobre todo con la celeridad que corresponde en este caso”, dijo en RPP.