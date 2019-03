Janet Sánchez: "El partido PPK jamás formó parte del Gobierno"

La congresista oficialista Janet Sánchez aseveró este martes que el partido Peruanos por el Kambio jamás “formó parte del Gobierno”.

Lamentó, en esa línea, las renuncias de Gilbert Violeta y Juan Sheput a la bancada de Peruanos por el Kambio, luego de que se les abriera un proceso disciplinario por solicitar licencia a la agrupación.

“Con toda transparencia y honestidad, estos problemas no son de ahora, esto es desde el día uno que inició este Gobierno, el partido jamás formó parte del Gobierno, no se lo permitieron y por eso es que te digo, no solamente el partido tiene que verse representado en una o dos personas. Existen cientos de dirigentes a nivel nacional y esas son las bases que nunca se mostraron”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“Es lamentable que hayan renunciado a la bancada, tengo un aprecio personal por Violeta, porque fundamos el partido juntos hace muchos años, he sido fundadora del partido, dirigente del mismo; sin embargo, las circunstancias han llevado a que tomen esta decisión”, señaló.

Al ser consultada por el caso de Yonhy Lescano, la también presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria indicó que ante la gravedad de los hechos su grupo de trabajo ha aprobado de forma unánime abrirle una investigación y precisó que la víctima no tiene por qué acudir al Legislativo.

“La denuncia es un hecho grave que daña la imagen del Parlamento y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Desde la Comisión de Ética siempre se han adoptado y se han tomado medidas de urgencia, porque consideramos que tenemos que darle un mensaje a la ciudadanía sobre estos graves hechos que son terribles”, manifestó.

“Es por eso que el día de hoy hemos aprobado la etapa de investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria y el día 14 con la celeridad que corresponde, pero respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, estamos convocando a la audiencia de todas las partes que podrían verse involucradas en esta denuncia. La víctima puede no ir y solicitar una declaración reservada que puede darse incluso fuera del Parlamento”, detalló Sánchez.