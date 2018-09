Janet Sánchez: "No veo ninguna falta en haber contratado a José Cavassa"

Janet Sánchez, parlamentaria por Peruanos por el Kambio (PpK) y presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, rechazó que su partido haya cometido una falta al haber contratado a José Cavassa, sindicado exoperador de Vladimiro Montesinos en la ONPE, para la campaña política en las Elecciones Generales 2016.

Como se recuerda, José Cavassa cumple actualmente 36 meses de prisión preventiva porque también se le investiga como presunto integrante de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“No tenía conocimiento de que el señor Cavassa estaba prestando un servicio porque no he sido parte de la organización de campaña. Sin embargo, no veo ninguna falta en haber contratado los servicios del señor Cavassa”, indicó Janet Sánchez en enlace telefónico con “Exitosa”.

La parlamentaria oficialista argumentó que probablemente se requirieron los servicios de José Cavassa durante la campaña presidencial por sus conocimientos en los temas electorales y pidió no llegar a conjeturas en base a especulaciones.

“Yo no veo nada de malo en contratar los servicios de un consultor específicamente para este tema electoral”, enfatizó la presidenta de Comisión de Ética.

Admitió desconocer las denuncias que pesan sobre José Cavassa, pero rechazó que Peruanos por el Kambio lo haya contratado por su influencia en los organismos electorales.

Janet Sánchez también desestimó que el investigado haya tenido alguna relación con la exclusión de la candidatura presidencial de Julio Guzmán.

“No podemos adelantarnos a ello, no hay una sentencia firme de eso ni tampoco hay pruebas contundentes que indiquen eso”, agregó Janet Sánchez.