Sánchez: "Jamás hemos actuado con venganzas ni con persecuciones"

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), le respondió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y negó que los integrantes de dicho grupo de trabajo jamás han “actuado con venganzas ni con persecuciones”.

“Quien te habla, presidiendo la comisión, jamás ha actuado ni con persecuciones, obsesiones o venganza. Se ha trabajado de manera totalmente imparcial, muy responsable en esta comisión. Jamás hemos actuado con venganzas ni con persecuciones, eso que quede claro”, señaló.

En declaraciones a la prensa, indicó que “no se puede confundir a la población” y que se encontraron suficientes pruebas contra Salaverry que han sido consignadas en el informe final presentado por la secretaría técnica.

“Les he pedido a los colegas que tienen que ser mucho más responsables y si viene una declaración del presidente del Congreso, con mayor razón […] Hemos encontrado suficientes elementos para que este sea el resultado de la denuncia”, remarcó.

Sánchez detalló que el expediente del caso Salaverry será remitido a la Mesa Directiva del Parlamento para que puesto en la agenda del pleno con prioridad, como se ha hecho en todos los demás casos.

Como se recuerda, Salaverry afirmó en un video en Twitter que “hoy han dado el primer paso para consumar su venganza”, pese a que ha demostrado con un peritaje que jamás ha firmado esos informes de la semana de representación.

“Intentaron censurarme y no lo consiguieron, hoy los mismos votos que blindaron a [César] Hinostroza, [el ex fiscal de la Nación Pedro] Chávarry y los ex miembros del CNM han aprobado una sanción en la Comisión de Ética ilegal e injusta contra mí”, señaló.

“Hoy han dado el primer paso para consumar su venganza. Su objetivo es muy claro: quieren recuperar la presidencia del Congreso para seguir blindando a Los Cuellos Blancos y favoreciendo la corrupción”, agregó.