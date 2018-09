Janet Sánchez: "Lo importante en Ética es no politizar ni hacer show mediático"

La congresista de Peruanos por el Kambio, Janet Sánchez consideró que la Comisión de Ética que ella preside está acelerando los plazos en la medida de lo posible para atender la gran cantidad de denuncias que tienen pendientes, pero sin politizar procesos.

“En Ética estamos tratando de agilizar procesos […] Una denuncia que llega hoy no la podemos resolver el próximo año. Me parece insólito […] Lo importante es respetar los debidos procesos, no politizarlos ni hacer shows mediáticos. Se trata de resolverlos objetivamente”, detalló Janet Sánchez en entrevista a TV Perú.

En ese sentido, destacó la necesidad de que cada congresista ejerza su derecho a la defensa antes de que se pueda emitir algún informe.

Sobre las investigaciones que tienen en la Comisión de Ética contra Moisés Mamani de Fuerza Popular, Sánchez señaló que se archivaron cuatro denuncias y se aceptaron a trámite otras cinco.

“Tenía nueve denuncias. Cuatro fueron declaradas improcedentes porque la comisión no tiene alcance judicial y son casos que ya están en la fiscalía”, detalló la parlamentaria.

Entre las cinco denuncias que fueron admitidas contra Moisés Mamani, Janet Sánchez mencionó que investigarán el haber mentido en su hoja de vida, el despido a una trabajadora en estado de gestación, por no haber cumplido con la manutención de su hija biológica y haber presentado documentación falsa, entre otros.

Las acusaciones archivadas implicaban a Moisés Mamani en la presunta comisión de delitos de lavado de activos, narcotráfico y minería ilegal, así como desbalance patrimonial.

En otro momento, Janet Sánchez detalló que el lunes 10 de setiembre votarán los informes de calificación contra los cuatro congresistas involucrados en los audios que revelaron actos de corrupción en el sistema judicial: Héctor Becerril, Francisco Villavicencio, Salvador Heresi y Mauricio Mulder.

Ese mismo día también votarán el informe de calificación del caso de María Elena Foronda por haber contratado a una condenada por terrorismo.

“Estamos trabajando profesional, técnica y objetivamente, con transparencia y no tenemos necesidad de blindar o proteger a amigos o compañeros ni nada. Cada congresista es responsable de sus actos”, señaló la presidenta de la Comisión de Ética.