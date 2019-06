Janet Sánchez: Salaverry me invitó a postular a la Mesa Directiva

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), aseguró que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, la invitó a postular a la Mesa Directiva del Legislativo.

Sánchez detalló que el ofrecimiento del titular del Parlamento se dio “de un momento a otro” y consideró irresponsable sugerir que este se produjo para evitar de alguna manera la investigación en su contra a cargo del grupo de trabajo que preside.

“Se conversó en su momento [sobre la Mesa Directiva]. Uno tiene que sacar sus conclusiones sobre determinados temas, creo que se dio de un momento a otro”, sostuvo en diálogo con el diario ‘Correo’.

“Sería irresponsable dar una declaración de la cual no estoy segura, o cuál ha sido la intención del congresista. No creo que hubo intencionalidad o en todo caso no lo sentí, nunca se habló de eso”, señaló.

En esa línea, la parlamentaria descartó que durante la conversación con Salavery se haya hablado sobre la denuncia que atravesaba el titular del Congreso.

“No hubo intencionalidad de sortear o canjear una cosa por otra, no he sentido una mala intención que él pretendiera ir a la reelección de la Mesa Directiva”, indicó.

Como se recuerda, este jueves trascendió que el Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad admitió a trámite un recurso de amparo presentado por el titular del Parlamento contra la Comisión de Ética.

El último lunes dicho grupo de trabajo aprobó un informe que recomienda una sanción de suspensión por 120 días contra Daniel Salaverry por la consignación de datos falsos en informes de sus semanas de representación.