Janet Sánchez advierte de posible pedido para que sesión de mañana sea reservada

La presidente de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, de Peruanos por el Kambio, advirtió esta noche de un posible pedido para que la sesión extraordinaria de mañana en la cual se votará la posible suspensión por 120 días sin goce de haber al congresista Moisés Mamani sea reservada.

Sánchez consideró que acceder a este posible pedido sería un “gran error” por parte del Parlamento.

“Definitivamente no tengo conocimiento de que se vaya a dar una sesión reservada; sin embargo, ya estoy escuchando varios trascendidos de esto y me preocupa en realidad porque la Comisión de Ética no está pidiendo que sea una sesión reservada y eso hay que aclararlo al país porque sería un grave error sesionar de forma reservada”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Espero que no sea verdadero este trascendido, porque sería un grave error para el Parlamento cerrarle las puertas a la prensa y no hacer que la ciudadanía se informe acerca de este caso del señor Mamani, sería un grave error”, señaló.

La legisladora recordó que, según estipula el reglamento del Congreso, las sesiones reservadas solo se dan en casos en los que pueda comprometerse la seguridad del Estado.

Explicó que si el grupo que preside tuvo una sesión reservada en el caso del congresista Mamani “fue para resguardar la integridad” del denunciante.

“Normalmente, como estipula el reglamento, las sesiones reservadas se establecen por medidas de seguridad que puedan afectar al Estado, en ese sentido, podría ser una sesión reservada, pero, de ninguna manera este caso y se da el momento para precisar que la audiencia reservada que tuvimos en la Comisión de Ética fue para resguardar la integridad de la señorita presuntamente agraviada”, manifestó.

Como se recuerda, el miércoles por la mañana la Junta de Portavoces decidió por mayoría convocar a un pleno extraordinario para este sábado 8 de diciembre a fin de debatir el informe final de la Comisión de Ética sobre la denuncia por tocamientos indebidos contra Mamani.

Así lo anunció el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien previamente convocó “de manera inmediata” a la Junta de Portavoces ni bien se inició la sesión plenaria de este miércoles.