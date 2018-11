Jaime Yoshiyama: El dinero no era de Odebrecht, sino de Juan Rassmuss

El ex secretario general de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama se pronunció desde Miami luego de que le dictaran 36 meses de prisión preventiva por el caso Cócteles, y negó haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

Reveló, en esa línea, que recibió dinero en efectivo del empresario Juan Rassmuss, y que estos fueron “pitufeados” por su sobrino Jorge Yoshiyama.

Dijo no recordar cuánto dinero le dio el multimillonario empresario fallecido en marzo del 2016 y precisó que tiene cómo probar estos aportes, pues “llevó apuntes” de los mismos.

“Rassmuss me entregaba en efectivo. Esto es algo que yo he manejado con el doctor Juan Rassmuss, quien me pidió que no revele su nombre. No fue dinero de Odebrecht”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

“No recuerdo cuantas veces fueron, ni cuánto fue, pero era de su propia fortuna. He revelado esto porque, debido a esta palabra empeñada mía, estoy involucrando a muchas personas inocentes que están en la cárcel”, señaló.

El también ex ministro de Transportes durante el Gobierno de Alberto Fujimori dijo que ni la propia Keiko Fujimori conocía de estos aportes y aseveró que se dieron “en defensa del modelo económico”.

“Fueron en defensa del modelo económico porque no sabíamos qué esperar del Humala de polo rojo”, manifestó.

“Le pido disculpas a la señora Fujimori por haberla puesto en esta situación y no comunicarle de estos aportes. Yo quedé con Juan que mi palabra de honor era no revelar su nombre”, subrayó.

Yoshiyama descartó tener alguna relación con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, y precisó que las conversaciones que sostuvo con él duran menos de cinco minutos y no los hace compartir una “relación fluida”.

“En realidad yo he tenido dos llamadas en seis meses. La suma de las llamadas no es ni siquiera de tres minutos y medio. ¿Eso puede señalar una relación fluida entre el señor Barata y Yoshiyama?”, cuestionó.

“La verdad es que yo no recuerdo de qué hablábamos, puede ser de cualquier cosa. No recibimos aportes de esa empresa”, añadió.

Como se recuerda, la noche del viernes el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 36 meses de prisión preventiva contra el exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, en el marco de las investigaciones por presunto lavado de activos en Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular. Por esta resolución judicial existe una orden de captura nacional e internacional que la Interpol se encuentra evaluando.

Cabe destacar que por este caso la ex candidata presidencial Keiko Fujimori; sus asesores Ana Herz y Pier Figari; Vicente Silva Checa; y el ex tesorero de Fuerza Popular Luis Mejía Lecca cumplen prisión preventiva por 36 meses.