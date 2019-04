Interrogatorio a ex presidente de OAS se frustró por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo se frustró el interrogatorio al ex presidente de OAS, José Adelmário Pinherio Filho con los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato, por la falta de un documento sobre la delación premiada del empresario.

La diligencia con Pinherio Filho, quien debía responder a los fiscales Germán Juárez Atoche y Carlos Puma, se reprogramaría para este miércoles.

El ex presidente de OAS deberá responder por los aportes a la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán y la concesión de la Línea Amarilla durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Respecto a Villarán, se le consultaría sobre el aporte que la constructora habría entregado a la campaña del No a la revocación en el 2013. Otro de los ejes del interrogatorio serán las modificaciones que se realizaron al proyecto de la Línea Amarilla (que también se llamó Vía Parque Rímac) durante la administración de Villarán. El último punto serán los presuntos aportes a su campaña de reelección.

El último lunes, el ex ejecutivo de OAS tampoco pudo declarar porque su abogado Fernando Silva no se hizo presente a tiempo a Curitiba (Brasil).