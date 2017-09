La incómoda pregunta de Víctor Andrés García Belaunde a Giselle Zegarra

En la Comisión Lava Jato, el congresista Víctor Andrés García Belaunde hizo una polémica pregunta a Giselle Zegarra, exfuncionaria de la Municipalidad de Lima que acudió para responder por las irregularidades en el proyecto Línea Amarilla.

“El señor Léo Pinheiro [expresidente de OAS] trataba con mucha familiaridad a la señora Giselle, la trataba de besos (…) ¿Usted suele besarse con todos sus clientes señora Zegarra?”, preguntó García Belaunde.

La exfuncionaria de la gestión de Luis Castañeda dijo sentirse ofendida por las palabras del parlamentario y, luego de responder entre lágrimas, decidió abandonar la Comisión, alegando que tenía un problema de salud.

“Rechazo las afirmaciones del congresista García Belaunde (…) he tenido que venir acá a escuchar que me trato con besos y abrazos y cosas, a escuchar sarcasmo. No he hecho nada ilegal”, manifestó Zegarra.

Como se recuerda, se publicó en la prensa los diálogos de WhatsApp entre Giselle Zegarra y Léo Pinheiro, donde le pide al expresidente de OAS la cancelación del proyecto Río Verde.

La polémica intervención de Víctor Andrés García Belaunde:

Esta fue la incómoda pregunta de Víctor Andrés García Belaunde. (Video: Congreso de la República.

La respuesta de Giselle Zegarra:

Giselle Zegarra respondió entre lágrimas. (Video: Congreso de la República)

