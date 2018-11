Humberto Morales: "Jorge Gandini nos manifestó que no habría lugar al asilo"

El vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, brindó detalles de las reuniones que tuvo junto a sus colegas Marco Arana y Wilbert Rozas en el viaje que realizaron a Uruguay a fin de “aclarar” que en el Perú existe un Estado democrático, por lo que no hay tal “persecución política” contra el ex mandatario Alan García.

El congresista indicó que se reunieron con el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Uruguay, Jorge Meroni y con el presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini Astesiano.

“Hemos tenido una reunión bastante interesante con el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Uruguay (Jorge Gandini) porque al ser un personaje importante en la política y ser de oposición al Frente Amplio (de Uruguay), nos ha manifestado que no habría lugar al asilo diplomático para Alan García”, afirmó en Exitosa Noticias.

Asimismo, sostuvo que mantuvieron una reunión con representantes de la Sociedad Civil, y conferencias de prensa con diversos medios para “informar que en nuestro país hay democracia, hay separación de poderes y en ese camino de lucha frontal contra la corrupción, hay un ex presidente que solicita asilo”.

Morales destacó que el objetivo del viaje que realizó junto a sus colegas no fue mantener reuniones con el Poder Ejecutivo de Uruguay, ya que ellos cuentan con “el derecho a la soberanía” respecto a la evaluación del asilo diplomático solicitado por Alan García.

“Nosotros hemos ido a informar a la sociedad uruguaya, pero también a informar a los principales políticos, y lo dijimos al inicio, vamos con nuestros pares del Frente Amplio de Uruguay. Para nosotros fue exitoso”, precisó el legislador.

Por otro lado, Humberto Morales destacó que el viaje fue cubierto con su “propio peculado” y descartó que hayan usado recursos del Legislativo para esta tarea.

“Nosotros no hacemos política por ocasión ni nadie nos tiene que pagar. Hemos ido con nuestro propio peculado (…) No hemos generado un solo gasto al Congreso de la República porque no hemos ido en representación del Congreso”, precisó.