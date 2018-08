Humberto Lay se arrepiente de haberse aliado con César Acuña y PPK

Humberto Lay de Restauración Nacional quien, nuevamente, intenta alcanzar el sillón municipal de la Alcaldía de Lima por su partido ha aceptado que fue “un error” aliarse en su momento, en el marco de las elecciones presidenciales de 2016, con el partido Alianza para el Progreso (APP) que dirige el cuestionado César Acuña.

“Admito que fue un error la alianza con César Acuña, y antes también, a la luz de los hechos, la que tuvimos con PPK, pero no fueron decisiones mías, fueron decisiones que el partido tomó de manera democrática”, sostuvo en una entrevista a RPP.

Explicó que, de llegar al Palacio Municipal, el equipo que lo acompañe dependerá “enteramente” de él.

Humberto Lay consideró que Lima necesita un burgomaestre “firme y dialogante”, y se mostró dispuesto a asumir el reto pese a estar próximo a cumplir 84 años.

“No tengo ningún problema, estoy sano, estoy fuerte. Me indigna cómo está Lima y me duele ver cómo está, eso es lo que me impulsa y tengo la firmeza de hacer las cosas que se deben hacer no importa cuán difícil sean”, señaló.

Al ser consultado por su postura frente a las minorías sexuales, Humberto Lay dijo que el “único principio” que quiere compartir es el de “amar al prójimo como a uno mismo”. En ese sentido, detalló que ya no es pastor evangélico.

“Yo dejé de ser pastor porque entendí que no podía hacer las dos cosas bien a la vez”, explicó.

Indicó que pese a sus convicciones personales, como político “tiene que actuar para todos por igual”, porque su responsabilidad es con el pueblo y no solo con una parte del mismo.