Humberto Abanto demandará autorización de allanamiento a su vivienda

El abogado Humberto Abanto, investigado por presuntamente haber favorecido en Odebrecht en tres arbitrajes contra el Estado, afirmó que llevará hasta la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional una demanda por el allanamiento a su vivienda realizado el último viernes, en el cual indicó, no se cumplieron los presupuestos necesarios para autorizarlo.

“Están imponiendo un modelo de actuación que es absolutamente contrario a las reglas de nuestra Constitución (…) Yo voy a pelear y este caso lo voy a llevar hasta la Corte Suprema y si no, lo llevaré hasta el Tribunal Constitucional”, aseguró en ATV.

El último viernes, la fiscalía allanó el domicilio de Humberto Abanto ubicado en San Isidro. El abogado es investigado por el fiscal Germán Juárez, miembro del equipo especial Lava Jato, por presuntamente haber favorecido a la constructora Odebrecht a través de laudos arbitrales planteados contra el Estado.

Al respecto, Humberto Abanto explicó que cuando tomó conocimiento de que existía la intención de parte de la fiscalía de allanar su vivienda, la puso a disposición tal como sus oficinas.

Sin embargo, detalló que cuando la sala resolvió el pedido fiscal de allanamiento, no se pronunció sobre esto, lo que podría considerarse como que no conocía de su disposición o que el fiscal no la comunicó.

“Cuando tomé conocimiento de que se quería allanar mi casa, yo puse no solamente mi casa sino mis oficinas y no una sino las dos oficinas que ocupa mi estudio para que pudieran ser visitadas por el fiscal. La sala, al momento de resolver, no se ha pronunciado sobre eso. Entonces quedan dos cosas: la sala no conoció que yo había dado una autorización expresa o el fiscal no le comunicó cuando tenía el deber de comunicárselo”, dijo.

En ese sentido, el abogado precisó que demandará esta acción porque busca conocer por qué la sala autorizó el allanamiento si no se cumplía la negativa de acceso de su parte.

“Para que la sala ordene el allanamiento de una casa, tiene que haber no solo la sospecha razonable de que había bienes de delitos sino una presunción razonable de negativa de acceso (…) o sea las dos cosas tienen que darse juntas, no es que solo una”, dijo.

Como se recuerda, al momento del allanamiento, Humberto Abanto se encontraba en Estados Unidos.