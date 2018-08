César Hinostroza pidió entradas a Antonio Camayo para amistoso Perú vs Escocia

Un nuevo audio reveló un pedido especial del suspendido juez supremo César Hinostroza a Antonio Camayo, dueño de la empresa IZA Motors: conseguirle entradas para el partido de despedida de la selección peruana ante Escocia.

Según el audio propalado por el programa “Panorama”, la grabación data del domingo 27 de mayo por la mañana y allí César Hinostroza le pide a Antonio Camayo que interceda ante el “Gordito”, presumiblemente Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Dile al ‘gordito’ que nos dé [entradas] para el partido del 29 pe’”, le pide César Hinostroza a Antonio Camayo. En total, pidió seis entradas para él, su esposa y sus hijas. También dejó entrever que otros magistrados hacían lo mismo.

Poco después Camayo lo llama para saber si estaba de acuerdo con la ubicación que le dieron. “Yo quería palco, pero me has dado gallinero ps hermano”, le respondió el suspendido juez entre risas.

Audio revela pedido de más entradas de César Hinostroza para el Perú vs Escocia. (Video: Panorama)

Como se recuerda, la selección peruana enfrentó a su par de Escocia el 29 de mayo en el Estadio Nacional, en lo que significó su partido de despedida antes de viajar a Rusia para disputar el Mundial de Fútbol.

Este es la transcripción del audio:

Antonio Camayo (AC): Doctor

César Hinostroza (CH): Toñito, qué ha sido de tu vida. ¿Cómo estás?

AC: El número 1

CH: Hermano, otra cosita, lo que te quería suplicar, pedir… dile al “gordito” que nos dé [entradas] para el partido del 29 pe’.

AC: Sí.

CH: ¿Cómo hacemos?

AC: ¿Cuántos son?

CH: Bueno, siempre me daba seis, pe. Pero otros doctores más quieren ir, pero si no se puede, no se puede.

AC: Como guste usted, doctor.

CH: Mañana sábado te visito en la casa, mejor.