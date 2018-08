Hinostroza a Camayo: "Me entrega (las entradas) nuestro amigo el gordito"

En un nuevo audio difundido por Canal N se escucha conversar al suspendido juez supremo César Hinostroza con el detenido empresario Antonio Camayo respecto a las entradas del Mundial de Rusia.

Hinostroza le explica que está contemplando la posibilidad de comprar la entrada de un partido a una agencia de viaje por un tema relacionado con su visa.

Sin embargo, le recuerda que “el gordito” le hará entrega de las entradas para la Copa del Mundo. Ante ello, Camayo responde afirmativamente y coordinan una reunión entre ambos y su referido amigo.

Con “el gordito”, Hinostroza haría referencia al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, quien ha negado en varias oportunidades haber facilitado entradas para el Mundial al suspendido juez supremo.

(Video: Canal N / Foto: USI )

Transcripción completa del audio:

César Hinostroza: Sí, disculpa. Me había olvidado consultarte. El tema de lo mío y de mi esposa. ¿Recuerdas ese tema que estábamos hablando?

Antonio Camayo: Sí

CH: Que tenemos que ir por otro lado.

AC: Sí.

CH: Hay una agencia de viajes, de mi amiga que me ha mandado, la posibilidad de comprarle a ella. Ella está vendiendo.

AC: Ya perfecto.

CH: Solamente para un partido nomás pues ¿no? Para que me den la visa, entre comillas, para poder entrar. Si no, no puedo entrar. Y allá en el lugar, ya hemos quedado que ahí me entrega nuestro amigo el gordito lo demás. ¿No?

AC: Claro. Así es.

CH: Capaz nos reunimos esta semana. Pregúntale un ratito, para concretar estas cosas.

AC: Mañana nos juntamos en mi casa.

CH: Ya. ¿A qué hora?

AC: A las 8. Ocho y media.

CH: En la noche.

AC: En la noche. Sí pues.

CH: Ya de una vez hermano. A las ocho.

AC: Sí.

CH: Chau, chau.