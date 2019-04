Hija de PPK sobre su estado de salud: "No está peor, pero no ha mejorado"

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se mantiene estable tras sufrir una afección cardíaca que lo ha llevado a permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Angloamericana desde el último martes; sin embargo, no presenta mejoras.

Su hermano Miguel Kuczynski y su hija mayor Carolina Kuczynski llegaron esta mañana hasta la clínica particular para visitar al ex mandatario.

“Estamos luchando para estabilizar su problema. Tuvimos consultas con tres médicos, inclusive un cuarto médico hoy, entonces hemos visto a cuatro médicos ahorita y nos han dicho que tienen que seguir monitoreando de una manera continua porque la situación no es que se agrave. No está peor, pero no ha mejorado”, agregó su hija Carolina Kuczynski.

Asimismo, indicó que *Pedro Pablo Kuczynski

continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos y que han podido intercambiar algunas palabras con él, debido a que está medicado.

“Me gustaría verlo salir de la cama y moverse, pero con el control de la Policía no tiene derecho a salir al corredor y caminar. Ha podido conversar con nosotros un poquito, le están controlando la presión de la sangre, está bajo medicamentos”, explicó.

Finalmente, Carolina Kuczynski manifestó que el ex mandatario se mostró afectado cuando tomó conocimiento del fallecimiento de Alan García el último miércoles, antes de ser detenido preliminarmente por el caso Odebrecht.

“Eso lo ha sacudido mucho, eso es un dolor fuerte que siente, más para la familia, también por la desesperación que Alan García seguramente ha sentido en ese momento, dijo”.

Como se recuerda, el último viernes el Poder Judicial aprobó una orden de 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski en la investigación que le sigue la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.