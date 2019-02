Héctor Becerril será investigado por Comisión de Ética por presuntos sobornos

Por unanimidad, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó abrir una indagación preliminar contra el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), quien es denunciado por presuntamente haber recibido sobornos a cambio de interceder a favor de una empresa en una licitación pública en Chiclayo.

Durante el debate, el congresista Yonhy Lescano (Acción Popular) dijo esperar que la denuncia pase a la fase de indagación y que Héctor Becerril no sea “blindado” por los integrantes de su agrupación política.

“Esperamos que esta denuncia ahora pueda pasar a indagación porque el señor Héctor Becerril ha tenido reiteradas denuncias en esta comisión y todas se le han archivado (…) Lamentablemente ha sido blindado en todos los casos, esperamos que ahora Fuerza Popular no lo blinde”, afirmó.

A su turno, la congresista fujimorista Milagros Salazar recordó que Fuerza Popular no tiene mayoría en este grupo de trabajo, por lo que es “falso” que puedan “blindar” a su colega.

“Quisiera corregir al congresista [Yonhy] Lescano que manifiesta que aquí en Ética hemos blindado a Becerril y eso es falso porque nosotros somos cuatro de diez integrantes […] Fuerza Popular no es mayoría en la Comisión de Ética”, refirió.

Asimismo, Milagros Salazar indicó que la denuncia contra Héctor Becerril “es grave” y opinó que sí existen los “indicios suficientes” para abrir una investigación preliminar.

“Esta denuncia es grave y es delicada. De por sí el mismo congresista Héctor Becerril se ha allanado y ha solicitado que le levanten el secreto bancario y de las comunicaciones. Personalmente creo que esta denuncia es delicada y que hay indicios suficientes para que se apertura una investigación preliminar, pero nosotros nos vamos a blindar a nadie”, precisó.

El congresista Hernando Cevallos (Frente Amplio) consideró necesaria la apertura de la indagación para “llegar a la verdad” en este caso.

“Corresponde no solo indagar, necesitamos llegar a la verdad en este tema, sancionar y además recomendar, de haber razones justificadas, que se tomen las medidas que necesitamos en el Congreso […] Para nosotros cae muy de maduro la necesidad de iniciar una indagación en el caso del congresista** Becerril** para llegar a la verdad”, dijo.

Por su parte, la congresista Úrsula Letona, a quien hasta el momento no se le acepta su renuncia a Fuerza Popular, se mostró a favor de la indagación preliminar, pero resaltó que hay otras denuncias importantes que no están siendo vistas en el grupo de trabajo.

_

“Yo sí creo que hay que investigarlo y el congresista Becerril, y lo he dicho antes, debería ser el principal interesado en que este tema se aclare, pero también hay que evitar que la Comisión de Ética pueda tener un tufillo de preferencias”_, manifestó.

Como se recuerda, el último domingo la empresaria Mirtha Gonzales aseguró en el programa Cuarto Poder que el congresista Héctor Becerril sí sabía que ella compraría los materiales para la construcción de su casa, como parte de un presunto soborno a cambio de continuar a cargo del proyecto de la planta de tratamiento de residuos en Chiclayo.

Así, Mirtha Gonzales rechazó las declaraciones que brindó el legislador fujimorista en conferencia de prensa, donde aseguró que se enteró que la empresaria habría pagado parte de los S/74 mil en porcelanato para su casa en Trujillo, una vez realizada la operación.