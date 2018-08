Héctor Becerril: "Reunirse con funcionarios no es un delito"

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril pronunció tras la difusión de un audio en el cual se le escucha coordinar una reunión con el suspendido juez supremo César Hinostroza, y aseguró que no habló de ningún tema partidario en esa oportunidad.

A través de Twitter, el parlamentario negó haber tenido algún tipo de injerencia en el sistema de administración de justicia a favor o en contra de alguien.

“No conversé con el Dr. (César) Hinostroza sobre ningún tema partidario. No he interferido con la justicia ni he intercedido por algo ni por nadie ante un juez”, escribió Héctor Becerril.

No conversé con el Dr.Hinostroza sobre ningún tema https://t.co/OwSqxagoUP he interferido con la Justicia ni he intercedido por algo ni por nadie ante un Juez,No conozco a Pacho Bedoya y a Yoshiyama lo he visto 2 veces en eventos del partido.Aunque les duela#No hay delito(2/3) — HÉCTOR BECERRIL R. (@hectorbecerrilr) 2 de agosto de 2018

El congresista también descartó tener algún tipo de vínculo cercano con Jaime Yoshiyama o con Augusto Bedoya, dos exsecretarios de Fuerza Popular que están siendo investigados por presuntamente haber recibido un aporte de US$1 millón de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori.

“No conozco a ‘Pancho’ Bedoya y a Yoshiyama lo he visto dos veces en eventos del partido. Aunque les duela, no hay delito”, manifestó.

Héctor Becerril concluyó su pronunciamiento con una acusación contra quienes exigen que sea investigado por su papel en los audios difundidos en medios de comunicación. “En mis siete años como congresista me he reunido con cientos de funcionarios y autoridades y eso no es delito”, señaló.

En la conversación difundida este jueves 1 de agosto por IDL-Reporteros, se escucha a Héctor Becerril coordinar una reunión con César Hinostroza el pasado 7 de mayo del 2018, un mes antes de que la sala presidida por este magistrado admitiera a trámite el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori para paralizar la investigación por los cócteles.

Héctor Becerril también había sido mencionado en otros audios interceptados por el juez supremo, quien buscó hablar con el entonces vocero alterno de Fuerza Popular el 6 de marzo de este año, cuando se estaban allanando las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.