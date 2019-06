Becerril: "Vizcarra nunca va a cerrar el Congreso porque no le conviene"

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) consideró este jueves que el presidente Martín Vizcarra nunca va a disolver el Parlamento “porque no le conviene”.

Aseguró que para el mandatario el Legislativo se ha convertido en su ‘gallinita de los huevos de oro’ que le sirve “cada vez que está mal en las encuestas”.

“Veo acá que el presidente Vizcarra, en el Congreso ha encontrado lo que se llama ‘su gallinita de los huevos de oro’. Cada vez que está mal en las encuestas recurre al Congreso, lo pecha, le quiere quitar independencia y sube en las encuestas, por eso nunca va a cerrar el Congreso”, sostuvo en una entrevista con TV Perú Noticias.

“Solamente son amagos y nunca lo va a cerrar porque el día que se muera su ‘gallinita de oro’ practicamente se queda solo y ahí se verá cómo solito baja en las encuestas. Así es que, cuando digo yo que no tiene los pantalones y que debe cerrarlo es porque sé que nunca lo va a hacer, no lo va a hacer, no le conviene”, señaló.

El parlamentario dijo creer que el comportamiento del mandatario contra el Congreso solo se explica “bajo la lógica de buscar subir su aprobación en las encuestas”.

En esa línea, lamentó que pese a convocar al diálogo a través del primer ministro Salvador del Solar, Vizcarra siga “con la misma cantaleta de pechar” a otro poder del Estado.

Finalmente, Becerril indicó que si bien la mayoría del Legislativo votó a favor de la cuestión de confianza vinculada a seis proyectos de reforma política planteada por el Ejecutivo, “no hay ningún compromiso” de mantener la ‘esencia’ de las iniciativas propuestas.

“Cuando el Congreso dio el voto de confianza, no le dio bajo ningún parámetro de un tiempo perentorio ni tampoco se comprometió a guardar la esencia, como le llaman. No hay ningún compromiso de ese tipo y no está en la Constitución”, afirmó.

“Que presente la cuestión de confianza las veces que quiera, pero el presidente no puede interpretar lo que no está en la Constitución”, añadió.