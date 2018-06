Becerril descarta que Ley Mulder sea venganza del fujimorismo

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, descartó hoy que la llamada Ley Mulder, que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados sea una venganza del fujimorismo contra un sector de la prensa.

Sostuvo que la versión de una supuesta venganza contra los medios de línea opositora al fujimorismo ha surgido dentro de la propia prensa, pero en realidad, dijo, con esta ley se busca defender los intereses de la población y los recursos del Estado.

“¿Venganza de qué? ¿Hay algo de qué vengarse? No, eso lo están asumiendo los medios de comunicación, así es que eso no es correcto. Aquí lo que se está haciendo es defender los intereses de la población”, expresó el legislador, al defender la también Ley Mordaza.

Becerril indicó, además, los montos que en publicidad gastan los gobiernos de otros países no son ni la décima parte de lo que el Estado gasta en el Perú por ese concepto.

“Acá en el Perú está demostrado que esa publicidad estatal no llega en realidad a cumplir los objetivos por los cuales se está gastando toda esa cantidad de dinero. Creemos que no tiene asidero gastar tanto dinero en hechos que no dan resultados”, agregó.

Sobre el anuncio del Gobierno y de la bancada oficialista de plantear una demanda en el Tribunal Constitucional (TC) contra esta norma, el congresista fujimorista se limitó a señalar que “están en su derecho” y, por tanto, habrá que esperar cómo se resuelve el tema en dicha instancia.

En cualquier caso, remarcó, el Congreso de la República respetará el fallo que el TC emita en un sentido u otro.

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó en la víspera y por insistencia el dictamen que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.

La iniciativa legislativa, llamada también Ley Mordaza o Ley Mulder, fue planteada por el congresista aprista Mauricio Mulder.

Se aprobó con 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones, luego que el pleno rechazara que el dictamen retorne a la Comisión de Transportes y vaya a la Comisión de Constitución.

Fuente: Andina