Héctor Becerril denunció la pérdida su celular en enero ante la Policía

Este martes Héctor Becerril, de Fuerza Popular, reveló que hace “tres semanas” fue víctima de un intento de robo en Chorrillos tras visitar a Keiko Fujimori en el penal en el que se encuentra recluida.

El legislador indicó que, en aquella oportunidad, lo amenazaron y lo agredieron; sin embargo, no presentó denuncia alguna.

“No sé con qué intención [fue el asalto], testigo de esto es el miembro de mi seguridad. No di cuenta a la Policía ni al periodismo porque cuando es de Fuerza Popular esto no interesa. ¿Qué relevancia puede tener que a un congresista le han puesto una pistola en la cabeza?”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

“Se me acercó, estaba con la ventana abierta, me puso la pistola en la cabeza, viniendo de Chorrillos de visitar a nuestra lideresa. Entonces, me apuntó en la cabeza y pidió mi celular. Mi celular, en ese momento, se cayó en medio del carro y no le pude dar. No obstante, se retiró, regresó y me golpeó con la cacha del revólver en la cabeza y me hizo una contusión”, señaló.

Tras el golpe, Becerril explicó que no acudió a la clínica porque “no era necesario”.

El parlamentario relató este incidente luego de informar que hallaron muerto a un técnico de su despacho identificado como Igor García Nieto. La víctima trabajaba con el parlamentario desde hace cinco años.

Al respecto, Canal N difundió esta noche una nota informativa de la Policía sobre la denuncia por pérdida del celular interpuesta por el legislador. La misma fue hecha ante la comisaría de Chacarilla del Estanque el 18 de enero del 2019, hace más de 2 meses.

(Documento: Canal N)

En el parte suscrito por el comisario Alexander Silva Portilla, se da cuenta de que el legislador acudió al recinto policial a las 11:45 del 19 de enero para denunciar la pérdida de su teléfono celular y detalló las circunstancias en las cuales perdió su móvil.

“Según manifiesta el señor congresista que el día 17 de enero concurrió a la empresa Econollantas ubicada en la Av. Primavera 1185, Surco, a las 16:00 horas aproximadamente, retirándose del lugar a las 18:00 horas donde fue la última vez que vio el referido teléfono en la guantera de la parte central de su camioneta”, se lee en la nota informativa.