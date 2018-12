Hamilton Castro: "Todos los fiscales deben continuar en sus puestos"

El ex coordinador del equipo especial Lava Jato, Hamilton Castro, respaldó la continuidad de los fiscales que integran el actual equipo especial, presidido por Rafael Vela, frente a las denuncias de hostigamiento que este grupo percibe por parte del Ministerio Público.

“Todos los fiscales a cargo de un caso, en la medida que no incurran en un tipo de responsabilidad, deben continuar en sus puestos”, expresó en entrevista al diario Perú 21.

“Respeto mucho el trabajo de mis colegas en el equipo especial y considero que, en general, dentro del nuevo equipo existen fiscales de valía y es imperativo que estos profesionales desplieguen su labor en las mejores condiciones y puedan seguir estructurando los casos y conducirlos a la etapa de juicio”, precisó Hamilton Castro.

Como se recuerda, el fiscal superior Rafael Vela denuncia desde hace una semana que el grupo que dirige viene siendo “hostilizado” dentro del propio Ministerio Público en consideración a los procesos disciplinarios abiertos contra los fiscales de su equipo, y en especial contra José Domingo Pérez.

Por otro lado, Hamilton Castro rescató la labor que realizó como coordinador del anterior equipo especial Lava Jato, como parte del proceso que facilitó al nuevo equipo entablar negociaciones con la constructura brasileña Odebrecht, y concretar finalmente un acuerdo entre ambas partes.

“Sería mezquino no reconocer que el nuevo equipo no empezó de cero. La negociación y acuerdo cerrado con Odebrecht no se explicaría sin el trabajo que hicimos y que demandó la corroboración de los hechos que hoy conocemos”, apuntó.