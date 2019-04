Gustavo Guerra García descartó ser ministro de Transportes y Comunicaciones

El economista Gustavo Guerra García descartó asumir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, luego de reunirse con el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar.

“Ayer he leído algunas notas en donde se me voceaba para ser Ministro de Transportes y Comunicaciones. Es cierto que me han consultado sobre el tema y que he conversado con Salvador del Solar, primer ministro, sobre esa posibilidad y también sobre la posibilidad de ser Presidente Ejecutivo de la ATU. Pero, tras analizar fríamente todos los factores debo decir que no está ni en el gobierno ni en mí la decisión de dar pasos en alguna de esas direcciones”, señaló en Facebook.

No obstante, Guerra García le agradeció a Del Solar por pensar en él como opción para los dos cargos y le deseó suerte. También dijo esperar que su mensaje “termine con las especulaciones sobre este tema”.

“La agradezco a Salvador del Solar que haya pensado en mí como uno de los candidatos a esas dos responsabilidades. Me ha gustado conversar con un Primer Ministro que está buscando personas experimentadas para los más altos cargos públicos y he sentido de su parte un compromiso real por tratar de hacer las cosas bien. Le deseo lo mejor a nuestro premier en las batallas que se avecinan”, indicó.

“Yo he trabajado la mitad de mi vida en entidades públicas y la otra mitad he sido consultor o asesor de gobiernos en Perú y vatios otros países y debo decir que sí consideré la posibilidad de aceptar una de estas responsabilidades, pero siempre se requiere analizar las condiciones concretas de la manera más cuidadosa para tomar una decisión final de esta envergadura”, agregó.

Once días después de las renuncias de los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce; y de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, el Gobierno aún no define a sus reemplazantes en el Gabinete de Salvador del Solar.