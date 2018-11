Lombardi: "No renuncié tras indulto porque debía mostrarle lealtad a PPK"

El congresista no agrupado Guido Lombardi afirmó esta noche que no dejó la bancada de Peruanos por el Kambio cuando el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indultó a Alberto Fujimori porque “decidió mostrarle lealtad” al otrora jefe del Estado.

“No me fui [cuando renunciaron Zeballos, De Belaunde y Costa] porque en ese momento yo sentí que había que darle respaldo y mostrarle lealtad al presidente Kuczynski, y es lo que quise hacer como un gesto quedándome en la bancada”, sostuvo en una entrevista con Cuarto Poder.

Lombardi remarcó que su alejamiento la bancada oficialista se da por “una acumulación de temas” en torno a la conducción de la misma. Reveló, en ese sentido, que los legisladores se ausentaban de las reuniones de bancada y afirmó que nunca se pudieron tomar “posiciones coherentes”.

“Creo que mi renuncia ha sido una acumulación de temas. He buscado que la bancada tenga posiciones coherentes tomadas luego de un debate interno desde hace muchos meses, y no se ha podido. No se ha podido porque algunos simplemente no van nunca a las reuniones de bancada y no hay ninguna decisión de aplicar un reglamento”, señaló.

El parlamentario indicó que seguirá apoyando desde su curul al presidente Martín Vizcarra y al programa por el que este fue elegido.

“Voy a seguir apoyando al presidente, me parece que los temas que ha llevado adelante el presidente Vizcarra, que tiene que ver con el programa por el que fue elegido Peruanos por el Kambio, es uno que hay que seguir empujando”, manifestó.

Al ser consultado sobre lo ocurrido en el Congreso esta semana, Lombardi dijo creer que esta “ha sido particularmente difícil”, por los insultos en el pleno durante la discusión del informe final de la Comisión Lava Jato.

Lamentó, en sea línea, que se haya omitido del mismo al ex presidente Alan García y precisó que el voto de Mercedes Araoz con respecto a dicho informe no fue razón para su renuncia.

“Esta ha sido una semana particularmente difícil, pletórica de insultos, de desentendimientos, de desencuentros y a la vez, hemos podido debatir un trabajo extenso realizado por la Comisión Lava Jato […] Creo que hay algunos aportes, pero lo que me parece una falla gravísima del informe es no haber incluido a Alan García, en cuyo Gobierno se realizó el mayor número de obras por un monto mayor”, declaró.

“Mi renuncia no tuvo nada que ver con el voto de Mercedes Araoz, porque en ese momento mi decisión ya estaba tomada y mi carta redactada, y ya estaba conversada con el presidente”, detalló.