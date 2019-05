Montenegro: Interpelación a ministra de Educación no es oportuna

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, sostuvo que no es oportuna la interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo, porque distrae de los objetivos centrales del país.

“Si bien todos los ministros podemos ser interpelados y podemos ir a contestar todas las preguntas que desde el Congreso necesiten, no es oportuno, tiene 40 días de gestión y lo que objetan es algo que deviene de responsabilidad administrativa anterior”, indicó.

El pleno del Congreso, a pedido de la bancada Fuerza Popular, acordó interpelar a la ministra Flor Pablo el próximo jueves 9 de mayo por el tema de los textos escolares.

Al respecto, la ministra de la Mujer se mostró en desacuerdo con esta decisión. “No distraigamos, no a un sistema de obstrucción, a un sistema que no ayuda, que no colabora mutuamente con los objetivos centrales que debe haber por el país”, apuntó.

Dijo que no solamente está la interpelación a la ministra de Educación, sino que en el Congreso se habla también de otra similar al ministro del Interior, Carlos Morán.

“(Eso ocurre) cuando lamentablemente no se colabora en sacar adelante la reforma política que es sumamente necesaria y cuando tenemos la convención a favor del adulto mayor que no es aprobada”, aseveró.

Montenegro formuló declaraciones durante el gran encuentro con más de 500 lideresas de organizaciones sociales de Ventanilla que se suman a la lucha contra la violencia hacia la mujer en el Callao.