Giulliana Loza: Testigos que hablan de direccionamiento mienten

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, dijo que los testigos protegidos que han dicho ante la fiscalía que trataron de direccionar su testimonio para que no reconozcan que fueron falsos aportantes mienten y que no hay suficientes elementos para que sea investigada por presunta obstrucción de la justicia.

“En primer lugar, son testigos anónimos. Segundo, mienten. Tercero, son testigos que no han sido corroborados. Si algo viene sucediendo aquí, incluso con la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y la detención preliminar contra Pier Figari y Ana Herz es que se está creyendo a ciegas a testigos protegidos”, dijo en una entrevista a RPP.

La abogada de Keiko Fujimori dijo que el Ministerio Público, específicamente el fiscal José Domingo Pérez, está interpretando el testimonio de diversos testigos para atribuir que los miembros del estudio Oré Guardia Abogados trataron de direccionar el testimonio de aportantes falsos.

“Lo único que dice Fernando Carreras (abogado) es que lo recomendé para que pueda asesorar al gerente general de una de las empresas de Jorge Yoshiyama. No me mencionan en ningún otro punto. Lo recomendé para que defienda a un gerente general, no a un falso aportante, a un testigo que iba a mentir […] Fernando no sabía que era un falso aportante o aportante simulado, menos yo”, aseguró.

Uno de los testigos protegidos señaló ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que Giulliana Loza recomendó al abogado Fernando Carreras para hacer que aportantes falsos no reconozcan que participaron en la simulación de entregas de dinero.

“Un abogado puede asesorar a una persona, cualquiera, pero lo que no puede hacer es asesorar para cometer un ilícito penal y, en este caso, eso no ha sucedido. En mi caso dicen que he intimidado a un testigo y eso jamás ha sucedido”, señaló.

Giulliana Loza dijo que los testigos tendrán que “aclarar y precisar” por qué sindican a abogados de querer convencerlos para que reconozcan como reales aportes falsos.

La abogada de Keiko Fujimori aseguró que seguirá siendo defensora de la ex candidata presidencial y que responderá en caso se pida algún tipo de medida restrictiva de la libertad en su contra, como prisión preventiva.

“No cabe procesalmente una detención preliminar porque estamos en investigación preparatoria. Podrían requerir alguna medida limitativa con audiencia previa y si la piden estaré ahí defendiéndome”, concluyó.