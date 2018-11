Gino Costa: Viaje de apristas es "un pretexto" para ayudar García a evadir la justicia

El congresista no agrupado Gino Costa aseveró esta mañana que el viaje de los cuatro legisladores apristas a Uruguay para defender el pedido de asilo político que el ex presidente Alan García realizó a la embajada de dicho país en el Perú es “un pretexto” para ayudar al ex mandatario a “sustraerse de la acción de la justicia”.

“[El viaje de los congresistas apristas] es un pretexto, en realidad, para sostener o sustentar el asilo (de Alan García) y sustraerse de la acción de justicia”, sostuvo en diálogo con la prensa.

En esa línea, dijo esperar que las autoridades uruguayas “no permitan” que el ex presidente evada “la acción de la justicia peruana”.

“Es importante que las autoridades uruguayas tengan buena información sobre lo que está ocurriendo en el Perú para que no permitan que quienes están investigados con justificación se sustraigan de la función de la justicia a través del asilo”, señaló.

El legislador cuestionó que García Pérez haya viajado desde Madrid hacia Lima si tenía conocimiento de una persecución política en su contra. Precisó que solo cuando el Poder Judicial le impuso un impedimento de salida, el otrora jefe del Estado acusó ser perseguido.

“Si él Alan García estaba convencido de que lo perseguían no venía de Madrid, él vive en Madrid y vino a la diligencia fiscal en el Ministerio Público y solo cuando se entera que no va a poder salir del país resulta que ahí cae en la cuenta de que hay persecución política contra él”, manifestó.

Como se recuerda, el sábado por la noche el ex presidente Alan García pidió asilo político a la Embajada de Uruguay en el Perú debido a, lo que él considera, una persecución política en su contra, luego de que el Poder Judicial dictase 18 meses de impedimento de salida del país en su contra, en el marco de la investigación que le sigue el Ministerio Público por los delitos de lavado de activos y cohecho.

Antes de acudir al recinto diplomático García Pérez declaró que “no era ningún castigo” para él quedarse en el país y allanarse a las investigaciones de la fiscalía en su contra.